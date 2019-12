Brugge gaat voor geluidsarm vuurwerk

Het stadsbestuur van Brugge lanceert in deze eindejaarsperiode een campagne waarin het de Bruggeling aanspoort om te kiezen voor geluidsarm vuurwerk.

Binnen een goede twee weken vieren we met zijn allen de overgang van oud naar nieuw. Traditioneel gaat dat gepaard met vuurwerk. De vuurwerkwinkels draaien in deze periode dan ook overuren. De Stad Brugge roept haar inwoners op om tijdens de eindejaarsfeesten rekening te houden met huisdieren en geluidsarm vuurwerk af te steken.

“De flitsen en knallen zorgen bij veel dieren voor heel wat stress”, legt Brugs schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis uit. “Huisdieren verstoppen zich, rillen van angst en proberen soms uit te breken. Elk jaar komen er meldingen binnen bij de lokale politie en het Blauwe Kruis van huisdieren die zijn weggelopen op oudejaarsavond.”

Wie op oudejaarsavond toch luid vuurwerk afsteekt, hoeft geen sancties te vrezen. “Dat is quasi onmogelijk te controleren, laat de politie mij weten. De mentaliteitsverandering moet in de eerste plaats vanuit de mensen zelf komen. Met deze campagne willen we hen helpen te overtuigen”, besluit Mathijs Goderis.