Brugge en Blankenberge voorzien rouwregister voor Pieter Aspe

De stad Brugge legt vandaag een rouwregister in het stadhuis ter nagedachtenis van de Brugse auteur Pieter Aspe. Dat meldt de stad nadat de schrijver op zaterdag 1 mei is overleden.

Auteur Pieter Aspe, pseudoniem voor Pierre Aspeslag, is zaterdag 1 mei overleden op 68-jarige leeftijd. Aspe kampte al sinds vorige zomer met gezondheidsproblemen. Na een ziekbed van twee weken overleed hij in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar verbleef hij vorig jaar ook al ruim twee weken met longproblemen.

De Bruggeling was een van de succesvolste schrijvers in Vlaanderen van de afgelopen decennia. De stad Brugge legt daarom een rouwregister in het stadhuis. Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Cultuur Nico Blontrock zullen maandag als eersten het rouwregister tekenen. "Pierre was een oud-leerling van het Brugse Sint-Leocollege, was lange tijd conciërge van de Heilig-Bloedkapel op de Burg, maar was vooral een fantastische thrillerauteur. In zijn misdaadromans was Brugge steevast het decor. Met zijn overlijden verliezen we een echte ambassadeur voor onze stad", aldus De fauw.

Ook in de Biekorfbibliotheek wordt een speciale boekenstand opgezet en kunnen bezoekers een boodschap achterlaten.

Het rouwregister ligt in de inkomhal van het stadhuis op maandag vanaf 16.00 uur. Het rouwregister kan worden getekend tot en met zondag 9 mei 2021.

Ook in Blankenberge, waar Aspe ereburger was, ligt vanaf vandaag een rouwregister.

