Brugge en Blankenberge engageren zich voor ouders van sterrenkinderen

In 2019 lanceerde vzw Kinderwens het Zorgnetwerk Sterrenkinderen, met als doel de hulpverlening voor sterrenouders beter te stroomlijnen, van de eerste opvang in het ziekenhuis tot de nazorg thuis.

Intussen hebben al zeven ziekenhuizen en zeven steden en gemeenten een charter ondertekend, waarmee ze te kennen geven dat ze mee hun schouders onder het project willen zetten. Het gaat om Brugge, Blankenberge, Ronse, Gent, Olen, Temse en Zoutleeuw. Samen gaan ze het engagement aan om binnen de gemeenten en steden een referentiepersoon bij te scholen rond perinataal verlies. Zo worden de ouders vanuit het ziekenhuis naar het hulpverleningsplatform geleid via een brochure en naar verdere warme zorg.

Ook verschillende ziekenhuizen hebben zich aangesloten bij het netwerk. Eerder hadden het AZ Groeninge in Kortrijk en het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper zich al geëngageerd.

Posttraumatische stress

"In ons land sterven 7 op de 1.000 kinderen voor, tijdens of vlak na de bevalling", zegt professor Manu Keirse, die peter is van het zorgnetwerk. De psychologische impact op de ouders is niet te onderschatten, ook als het verlies van het kindje zeer vroeg komt.

Ouders van een sterrenkindje weten echter vaak niet waar ze met hun zorgen terechtkunnen. "Veel mensen die posttraumatische stress ervaren na pril zwangerschapsverlies weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op terugbetaalde thuiszorg door een vroedvrouw en andere zaken. Zij komen vaak jaren later getraumatiseerd bij ons terecht", vertelt Shanti Van Genechten oprichtster van zorgnetwerk Sterrenkinderen van Kinderwens vzw.

Nog tot eind deze maand kunnen alle steden en gemeenten een charter ondertekenen als zij zich mee willen verenigen via het zorgnetwerk.

Vzw Boven de wolken

Intussen blijven verschillende organisaties zich inzetten voor ouders van sterrenkindjes. Onder hen ook vzw Boven de Wolken, die in oktober 2021 nog een innemend initiatief organiseerde. Aan het Fort Napoleon in Oostende maakten ze ter nagedachtenis van de overleden kindjes een zee van 3500 kaarsjes. Bekijk hieronder de reportage.