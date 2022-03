Brugge en Antwerpen keuren havenfusie goed

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukte dat het personeel gewoon in Zeebrugge aan de slag kan blijven.

Het akkoord werd door meerdere gemeenteraadsleden als historisch omschreven. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukte dat het personeel gewoon in Zeebrugge aan de slag kan blijven.

De havens van Antwerpen en Zeebrugge beslisten al in februari 2021 om samen in zee te gaan. Begin 2022 kreeg de fusie ook al groen licht van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Vlaams Parlement. Maandagavond moesten de gemeenteraden van beide steden nog hun definitief akkoord geven voor de oprichting van de Port of Antwerp Bruges.

"Ernstig en lang onderhandeld"

Burgemeester Dirk De fauw legde op de gemeenteraad uit dat absoluut niet over één nacht ijs werd gegaan. "Er is ernstig en lang onderhandeld. Ik denk dat we fier mogen zijn." Het personeel kreeg de garantie dat ze hun job behouden en dat ze in Zeebrugge kunnen blijven werken. Ook hun huidige inkomen is volgens de burgemeester gegarandeerd. Vanaf 2023 zal de stad Brugge net als Antwerpen een dividend uitgekeerd krijgen. Het zou gaan om ruim 6,1 miljoen euro.

Het is voor de stad Brugge ook belangrijk dat de haven een goede buur blijft van de buurgemeenten en van de eigen inwoners. Daarom zal een overlegplatform opgericht worden om eventuele nadelige effecten aan te pakken. Jaarlijks zal ook teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.

Alle partijen schaarden zich achter de fusie met de haven van Antwerpen. Volgens Andries Neirynck (Groen) zal Zeebrugge zijn sterktes voortaan beter kunnen uitspelen. Dat zou ook moeten helpen om de haven sneller groener te maken. Anderzijds werd wel een kanttekening geplaatst bij de bouw van een nieuwe Visartsluis. Daarnaast werd gevraagd voor een maximale bescherming van de Dudzeelse Polder.

"Historisch moment"

Pol Van Den Driessche (N-VA) noemde de beslissing om te fusioneren een historisch moment. In een niet zo ver verleden werd immers nog duchtig gelobbyd om elkaar net tegen te werken. "Dit is een mooi huwelijk tussen ooit enorme ruziemakers. Eén op de drie jobs houdt rechtstreeks of onrechtstreeks verband met export, het belang van de fusie kan dus niet onderschat worden."

Ook de complementariteit van Antwerpen en Zeebrugge werd als een troef aangehaald. Voor een dergelijke samenwerking werd volgens Sandrine De Crom (Open Vld) op Vlaams niveau dan ook al heel lang gepleit. De Crom merkte ook nog op dat Tom Hautekiet, de huidige CEO van MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.), de commerciële belangen van de fusiehaven zal behartigen. "Zeebrugge zal dus niet vergeten worden", klonk het.

Alexander De Vos (CD&V) wees er eveneens op dat Zeebrugge als een gelijkwaardige partner behandeld zal worden in de naam en de branding van de nieuwe haven. "Het is geen Antwerpen+, maar de haven van Antwerpen Brugge." Ook De Vos noemde een dergelijk akkoord tussen de twee grootste Vlaamse havens twintig jaar geleden ondenkbaar.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) omschreef de fusie als een goede zaak voor beide partijen. Hij vindt het wel belangrijk dat Brugge zich goed voorbereidt op de extra klanten die aangetrokken zullen worden nu de haven een grote wereldspeler zal worden.

"Samen staan we sterker"

Gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) herinnerde eraan dat de gesprekken al begin 2018 werden opgestart. Alle studies wijzen volgens haar uit dat de fusie voor een duurzame groei van het marktaandeel zal zorgen. Nieuwe investeringen zullen evenwichtig gespreid worden. "Samen staan we hier sterker. De weerbaarheid van onze haven is essentieel voor onze welvaart en de toekomst van onze economie."

Ten slotte bedankte burgemeester De fauw iedereen voor het vertrouwen. Daarbij werd nog een speciaal woordje van dank gericht aan zijn voorganger Renaat Landuyt (Vooruit), die hem steeds heeft bijgestaan tijdens de onderhandelingen. Volgens De fauw valt het bij de rederijen in de smaak dat op wereldvlak als een speler naar buiten getreden zal worden. Antwerpen speelt Zeebrugge nu al uit als troef op vlak van containertrafiek, waardoor die cijfers nu al stijgen. "Samen sterker, daar geloven we echt in", klonk het.