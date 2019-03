Brugge eist maatregelen tegen werfoverlast Zeebrugge

Zoals bekend zullen daar onderdelen voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen gebouwd worden. Het is het Harelbeeks aannemersbedrijf Stadsbader dat samen met enkele andere bedrijven de eerste fase mag bouwen. Het contract is 386 miljoen euro waard. Ook Artes-Depret uit Zeebrugge, dat onder meer gespecialiseerd is in waterwerken, maakt deel uit van het aannemersconsortium.

Om die terminal te kunnen bouwen moet het Boudewijnkanaal verbreed en verdiept worden. Daarvoor wil Brugge harde garanties dat de inwoners van Lissewege en Zwankendamme niet al te veel gestoord worden op vlak van geluid en luchtkwaliteit. Het schepencollege is ook bezorgd over de impact van de nieuwe terminal na deze werken, die wellicht als autoterminal zal gebruikt worden.

Extra studiewerk

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor de werken deed heel wat voorstellen voor milderende maatregelen om de overlast voor de inwoners te beperken. Het stadsbestuur wil verder gaan en wil onder meer vermijden dat er ook ’s nachts gewerkt wordt of dat bepaalde machines en werktuigen gebruikt worden die overlast kunnen veroorzaken. Eenmaal de terminal in de toekomst in gebruik zal genomen worden, wellicht als autoterminal, worden grote schepen verwacht die op enkele honderden meters van de dorpskernen hun goederen komen laden en lossen. Het schepencollege dringt er op aan dat de impact op de luchtkwaliteit beter wordt ingeschat met bijkomend studiewerk, zeker wat betreft de uitstoot van fijn stof en roet.

Walstroom

Brugge wil ook dat enkel schepen die op de properste brandstoffen varen toegelaten worden in dit stuk van de haven. "En als ze aangemeerd liggen, dan willen we dat ze hun motoren volledig afleggen en aankoppelen op het elektriciteitsnet via walstroom om zo stil en zonder luchtvervuiling te kunnen laden en lossen", zegt schepen Demon. "De buurtbewoners zullen trouwens goed moeten geïnformeerd worden over alle werken en we willen dat er een groen telefoonnummer voorzien wordt waar buurtbewoners naar toe kunnen bellen als ze vragen hebben of overlast ervaren, zodat er snel en gepast kan ingegrepen worden door de bedrijven die de werken zullen uitvoeren,” besluit hij.

.