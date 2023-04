Brugge dient geen klacht in tegen racistische haatberichten Dalilla Hermans

Onder meer op Facebook, onder de post van de burgemeester, en op Instagram kreeg Dalilla Hermans heel wat racistische opmerkingen.

"Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme"

Burgemeester De fauw dient geen klacht in, maar veroordeelt de reacties.

"De reacties maken mij bijzonder triest. Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme en zijn dan ook strafbaar. Brugge is een open, breeddenkende en verdraagzame stad. Ik wil er alles aan doen om dit zo te houden. Dalilla is geboren in Rwanda en werd op 2-jarige leeftijd geadopteerd door een Vlaams gezin. Zij kent onze geschiedenis en onze cultuur en draagt die samen met ons mee. Dalilla woont reeds drie jaar in Brugge. Het is een pijnlijke vaststelling dat mensen gratuit op sociale media gal spuwen en veroordelen", schreef hij op Facebook. (Lees verder hieronder).

Toch is ze nog altijd gemotiveerd om ervoor te zorgen dat Brugge net als in 2002 Culturele hoofdstad van Europa wordt in 2030. Zo reageerde ze zelf op haar Instagram in een video: "Er is een zinnetje dat de hele dag door mijn hoofd spookt: ‘Laat je haters je motiveren. En dat is wat ik van plan ben om te doen, voor Brugge 2030, met een hart vol goesting. Misschien met een inbox vol bagger, maar met een hart vol goesting."

