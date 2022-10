Brugge denkt aan vorming van district in plaats van fusie

Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van Antwerpen: de gemeenten die mee in zo'n district stappen, krijgen dan een districtsraad en districtsburgemeester.

Waar ze in Wingene en Ruiselede dus naar een fusie gaan, ziet burgemeester Dirk De fauw van Brugge het dus anders: een district. De Brugse regio spreekt dan met één stem, maar de gemeenten die er in meestappen, behouden wel hun eigen naam. Het zou in dit geval kunnen gaan om Damme, Oostkamp, Beernem, Zedelgem, Jabbeke en Zuienkerke. De aparte gemeenten krijgen elk een eigen districtsraad met een districtsburgemeester.

Mogelijk heeft deze constructie een groter draagvlak dan een fusie. Te meer omdat De fauw alleen maar kijkt naar gemeenten met CD&V-burgemeesters, alles zou dus binnen de eigen partij blijven.

In ons nieuws vanavond reacties van de Brugse burgemeester en zijn collega's uit de buurgemeenten.