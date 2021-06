Brugge decor voor opnames Franse tv-serie

In Brugge is een filmcrew neergestreken voor opnames van de Franse tv-serie "Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites" van regisseur Miguel Courtois.

De rollen worden onder andere vertolkt door acteurs Jean Reno en Alexandra Maria Lara. De opnames vinden plaats op diverse locaties in de binnenstad die zeer tijdelijk en gedeeltelijk niet toegankelijk zullen zijn. “Maar daar staat een mooie economische en promotionele return voor de stad tegenover”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marc Levy en vertelt het verhaal van Julia Saurel en de moeilijke relatie met haar vader Michel. Drie dagen voor haar geplande huwelijk krijgt ze een telefoontje dat hij gestorven is. Trouwplannen worden begrafenisplannen. Zelfs vanuit zijn graf slaagt vader Michel er in het leven van zijn dochter overhoop te halen.