Brugge is de 'eerlijkste' gemeente van West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste 'Fair-O-Meter', een analyse van de inspanningen voor eerlijke handel in de Vlaamse gemeenten.

De campagne 'FairTradeGemeente' van Fairtrade Belgium, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11 loopt al 15 jaar, maar het is voor het eerst dat er daar een 'Fair-O-Meter' aan gekoppeld wordt. Daarvoor stuurde de organisaties een enquête naar de 301 steden en gemeenten in Vlaanderen met vragen over hun inspanningen voor eerlijke handel in 2018.

135 stuurden de vragenlijst ingevuld terug. En daaruit blijkt dat Gent met 100 op 100 'de eerlijkste gemeente van Vlaanderen' is. Brugge is de eerlijkste gemeente van West-Vlaanderen, met 82 op 100. Ter vergelijking: Oostende krijgt een score van 73, Tielt 72, Kortrijk 65, Roeselare 54 en Ieper 48.

Om de titel van FairTradeGemeente in de wacht te slepen, moet een gemeente voldoen aan 6 criteria. Een daarvan is koffie en minstens één ander fairtradeproduct aankopen voor vergaderingen, op kantoor en in cafetaria's. Eerlijke koffie is daarbij het meest populaire product, gevolgd door fruitsap, wijn, thee en chocolade, zo blijkt uit de 'Fair-O-meter'.

Voor meer informatie: www.fairometer.be.