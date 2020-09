Brugge brengt met Sant kunst uit eigen stad

In Brugge opende de tweejaarlijkse tentoonstelling 'Sant' die kunstenaars uit eigen stad wil ondersteunen. Naar aanloop van de tentoonstelling wordt een wedstrijd georganiseerd waar enkel Bruggelingen aan mogen deelnemen. Daarnaast is er plaats voor een historische meester: Ignace Bernolet.

Het Cultuurcentrum Brugge organiseert om de twee jaar een wedstrijd rond actuele beeldende waar uitsluitend Brugse kunstenaars kunnen aan deelnemen. Met het initiatief willen ze actuele kunst in eigen stad promoten. Naast aankomend talent zet 'Sant' ook het werk van een Brugse meester in de kijker. Deze editie is dat Ignace Bernolet. De kunstenaar die in 2016 overleed, gaf ook les aan de Brugse academie.

De naam Ignace Bernolet doet vooral bij kenners van actuele beeldende kunst een belletje rinkelen. Het idee achter zijn werk primeerde vaak op het werk zelf. Tijdens z'n leven zaten ze daar in Brugge niet echt op te wachten en dat tot grote frustratie van Bernolet.

Fris talent

Naast het oeuvre van een centrale gast pakt Sant ook uit met hedendaags talent. De huidige Brugse ontwikkelingen binnen de beeldende kunst worden hier in beeld gebracht. De jury selecteerde een reeks werken van 25 kunstenaars uit 104 inzendingen en was verrast van het hoge niveau.

Sant 2020 loopt nog tot 7 oktober in het Brugse belfort.