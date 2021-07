Brugge blijft waakzaam in strijd tegen corona, 'alarmfase' in De Haan

3 op 4 Bruggelingen is gevaccineerd, maar toch gaat het aantal coronabesmettingen ook in daar omhoog. Afgelopen week werden er in Brugge 98 besmettingen vastgesteld, een week eerder waren dat er nog 37.

Daarom gaat Brugge inwoners en bezoekers extra sensibiliseren en voorziet het ook testen voor begeleiders van Brugse jeugdverenigingen die op kamp gaan.

Schepen van Preventie en Jeugd en waarnemend burgemeester Mathijs Goderis: “De vele testen in het kader van reisplannen verklaren in belangrijke mate de stijgende besmettingscijfers. Bovendien zien we een sterke stijging in de leeftijdscategorie van 10 tot 29 jaar, niet toevallig de mensen die nu pas aan bod komen in de vaccinatiecampagne. Ondanks de goede vaccinatiecijfers, is er dus nog een ruime groep van de bevolking die nog niet of onvoldoende beschermd is tegen het virus. Het is daarom zeer belangrijk dat we ons aan de geldende regels blijven houden.”

Extra sensibiliseren

Het stadsbestuur zet de komende dagen in op extra sensibilisering in het straatbeeld. Inwoners en bezoekers worden opgeroepen om de geldende coronamaatregelen te blijven naleven. Was regelmatig je handen, blijf thuis wanneer je ziek bent of symptomen vertoont, spreek buiten af, draag een mondmasker waar nodig, houd afstand, beperk het aantal sociale contacten en verlucht binnenruimtes.

Zelftests

Daarnaast krijgen Brugse jeugdbewegingen vrijblijvend de kans om hun leidingsploeg en foeriers daags voor ze op kamp vertrekken te testen. Hiervoor stelt Brugge via de jeugddienst gratis zelftests ter beschikking.

Alarmfase in De Haan

In enkele steden en gemeenten wordt de crisiscel opnieuw samengeroepen, dat is ondermeer zo in De Haan. 'Sinds gisteren bevindt onze gemeente zich in de COVID-“alarmfase”. Op enkele dagen tijd steeg het aantal besmettingen van 2 naar 22. Gisterenavond hielden we crisiscel en we volgen de evolutie op de voet', klinkt het bij burgemeester Wilfried Vandaele op sociale media.