In het nieuwe vervoersplan van de NMBS komt er een betere verbinding tussen Brugge en Zeebrugge. En er komen ook meer treinen tussen Brugge en Kortrijk. Dat staat te lezen in het tijdschrift van TreinTramBus, de bond van trein-,tram- en busgebruikers.

In het weekend komt er om het uur een trein tussen Brugge en Zeebrugge en ook de verbinding met Kortrijk wordt verbeterd. Nu zijn er tijdens de weekends drie treinen om de twee uur, straks moeten dat er vier worden. Het nieuwe vervoersplan van de NMBS treedt in principe eind dit jaar in werking.