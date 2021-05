Brugge bant vrachtwagens in schoolomgevingen

Vier jaar na de dood van Yamen is het een nieuwe maatregel om voor verkeersveilige schoolomgevingen te zorgen. Het zesjarig jongetje kwam in februari 2017 om het leven nadat hij op de Gistelsesteenweg werd aangereden door een Nederlandse vrachtwagenbestuurder. Sindsdien zet Brugge nog feller in op verkeersveiligheid in de buurt van scholen. De overeenkomst met de federaties moet ervoor zorgen dat vrachtwagens vlak voor en vlak na de lessen schoolomgevingen zoveel mogelijk mijden. Een echt verbod op zwaar verkeer komt er niet omdat dat bijzonder moeilijk is om af te dwingen.