Brugge ambitieus: tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer

Tegen 2050 wil Brugge alle gebouwen in de stad verwarmen zonder fossiele brandstoffen. Dat staat in het warmtezoneringsplan dat is voorgesteld. Afvalintercommunale IVBO gaat bovendien haar warmtenet uitbreiden.

Een studiebureau heeft voor elke wijk of straat berekend welke van de drie warmteconcepten zonder fossiele brandstoffen -mazout of aardgas- het goedkoopste zal zijn in 2050. Het gaat dan om een combinatie van een warmtenet met isolatie, warmtepompen of duurzaam gas. In driekwart van de gevallen blijkt het warmtenet de goedkoopste oplossing. De rest zou met warmtepompen moeten gebeuren, duurzaam gas zoals waterstof blijkt geen optie. (lees verder onder de foto)

​"De warmtezoneringskaart toont aan dat een nog groter warmtenet de verstandigste keuze is voor de lange termijn voor een stad als Brugge vol beschermde historische gebouwen," zegt Vlaams minister Hilde Crevits. Ze kwam het warmtenet met eigen ogen bekijken. "Het is met zulke lokale investeringen dat Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen zal kunnen halen.”

Gratis coaching

Renovatiecoaches gaan de Bruggelingen nu gratis begeleiden op weg naar een huis verwarmd met niet-fossiele brandstoffen. Vooral in de binnenstad wordt dat een uitdaging, met alle historische gebouwen en de smalle straatjes.

Afvalintercommunale IVBO, dat de afvalverwerking omzet naar energie en warmte, gaat nu 20 miljoen euro investeren in de vernieuwing en de uitbreiding van het warmtenet. Dat levert nu al warmte aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan, de gevangenis en enkele ondernemingen en apartementsgebouwen.