Brugge: 27 Turkse amokmakers opgepakt met knuppels en Bengaals vuurwerk

Politie Brugge voorziet de hele dag en nacht, voor en na de match, de nodige versterking, zowel rond het stadion als in de binnenstad. Op verschillende plaatsen in de binnenstad en Sint-Andries zal het verkeer in de loop van de namiddag en avond opgehouden worden door politiecontroles.

In de Gistelsesteenweg zijn er al controles, en een getuige zag ook al een waterkanon klaarstaan:



#CluGal Half één en het waterkanon staat al opgesteld in de omgeving van Jan Breydel. pic.twitter.com/DHLnurDO56 — Oli 4 FCB! (@o4daese) September 18, 2019

De UEFA is er ook klaar voor: via Twitter lanceren ze dit filmpje:



