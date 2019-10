Brugfiguren in Kortrijk behandelden al 12.000 hulpvragen

In Kortrijk werken ze al vijf jaar met brugfiguren en het aantal behandelende hulpvragen in die tijdspanne is indrukwekkend. Het zijn er bijna 12.000.

De brugfiguren basisonderwijs hielpen in die vijf jaar zo’n 3.300 kinderen en hun ouders. Dat is meer dan één op drie van alle gezinnen met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs. De meeste vragen gingen over financiën, onderwijs in het algemeen, communicatie en vrije tijd.

Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang: “De basisschool is de uitgelezen plaats om kwetsbare gezinnen met jonge kinderen maximaal te bereiken. De acht brugfiguren maken een figuurlijke brug tussen kwetsbare kinderen (en hun gezin), en de instellingen en maatregelen die voorzien zijn om armoede te bestrijden. De gezinnen zitten vooral met vragen rond schoolfacturen, opvoeding, administratieve ondersteuning en ondersteuning op vlak van taal.”

Lees ook: