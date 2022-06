Brugdek voor de nieuwe Leiebrug in Bissegem komt aan

Het brugdek voor de nieuwe Leiebrug in Bissegem is aangekomen op de montagewerf. Het is een volgende fase in het Seine-Scheldeproject, dat binnenschepen met 3-lagen containers moet toelaten om naar Frankrijk te varen.

Het stalen gevaarte is op een ponton vanuit Gent naar Kortrijk gevaren. Het is een volgende fase in het Seine-Scheldeproject, dat binnenschepen met 3-lagen containers moet toelaten om naar Frankrijk te varen. De Leiebrug die Bissegem met Marke moet verbinden wordt dan begin 2023 geplaatst.

Het is een huzarenstukje om het brugdek over de Leie naar Kortrijk te voeren. De brug zal de komende maanden op de tijdelijke montagewerf op de oever in Kortrijk geassembleerd worden. Het stalen brugdek is 80 meter lang en weegt 500 ton. Eind van de maand komen nog eens zo'n 400 ton aan onderdelen toe voor de assemblage.

De nieuwe brug voor Bissegem kost ruim 9 miljoen euro en zou begin 2023 in gebruik genomen worden.

