Brouwerij zoekt werknemers om productie op te drijven

Het gaat goed met Brouwerij De Brabandere, die in september 125 jaar wordt. De producent van onder meer Bavik, Kwaremont, Wieze, Wittekerke en Petrus investeerde de voorbije twee jaar 15 miljoen euro om tot een productiecapaciteit te komen van 500.000 hectoliter. Die inspanningen werpen hun vruchten af.

"Dankzij deze nieuwe bottelarij kunnen we veel verschillende verpakkingen afleveren, wat ervoor zorgt dat heel wat nieuwe projecten binnenstromen en we beduidend meer produceren", duidt zaakvoerder Albert De Brabandere. "Wij kiezen bewust voor vernieuwing en verandering, wat uiteraard grote inspanningen en energie vraagt."

Van 80 naar 90 werknemers

Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen, wordt de productie opgetrokken. Daarom schakelt de brouwerij over naar een tweeploegenstelsel. Op dit moment telt De Brabandere 80 werknemers, maar daar moeten tien extra werkkrachten bijkomen, vooral technici en operatoren. Momenteel speelt De Brabandere een belangrijke rol op de binnenlandse markt, maar de brouwerij exporteert ook naar 42 landen, waaronder Frankrijk, Nederland, Rusland en zelfs de Verenigde Staten.

Nog nieuw is dat het familiebedrijf de deuren wil openzetten voor het grote publiek, met brouwerijbezoeken voor groepen van 20 tot 40 personen vanaf april. "Brouwerij De Brabandere mag dan al een lange traditie hebben, maar als familiale brouwerij blijven we niet vasthangen aan het verleden. Met projecten zoals het brouwerijbezoek en de uitbreiding van het personeelsbestand, zijn we klaar voor de toekomst", besluit Albert De Brabandere.