Brouwerij spoelt bierleidingen bij cafés voor opening terrassen

Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove bij Harelbeke gaat de leidingen daarom gratis spoelen.

'Spoelen belangrijk voor kwaliteit van pintje'

Technicus Tony van Brouwerij De Brabandere weet hoe belangrijk het is om een bierleiding grondig te spoelen. Een goede reiniging is belangrijk om de kwaliteit van het bier op peil te houden. En dat is voor de brouwers van levensbelang.

Stijn Vermoere (Brouwerij De Brabandere): 'Ik denk dat we in onze provincie toch over een kleine 400 zaken spreken waar we met onze technische dienst langs gaan. Het is zeer druk op dit moment in de brouwerij en in alle gelederen. Dat is een goed teken. Ik denk dat iedereen tevreden is dat we terug op volle capaciteit kunnen werken'.

'Terrassen vroeg vol'

Bij de heropening van de terrassen verwachten ze ook in de uitgaansbuurt in Kortrijk op 8 mei toch wel een pak volk. De terrassen zijn dan ook in volle opbouw.

Cafébaas Brian Taveirne: 'Ik denk wel dat het vroeg redelijk vol zal lopen. Maar de politiediensten zullen ook wel een oogje in het zeil houden. We hebben niet overdreven veel ruimte maar het stad heeft wel hier en daar wat toelating gegeven dat we groter mogen dan dat we normaal mogen'.

Nu is het uiteraard nog hopen op dalende coronacijfers en stijgende temperaturen tegen 8 mei.