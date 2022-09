Brouwerij De Halve Maan opent nieuwe bottelarij

In Brugge opent brouwerij De Halve Maan vandaag haar nieuwe bottelarij. De bottelarij moet zorgen voor een verdrievoudiging van de capaciteit. De nieuwe site wordt geopend in het bijzijn van premier Alexander De Croo en Vlaams minister Hilde Crevits.

De bouw van de bottelarij verliep midden in de coronacrisis. "Net tijdens deze crisis ging de brouwerij door haar zwaarste investeringsprogramma in haar geschiedenis. Door meerdere lockdowns in de diverse markten kende de brouwerij in de afgelopen twee jaar een verminderde omzet en cashflow", klinkt het.

Ook de werken aan de nieuwe bottelarij sleepten langer aan dan voorzien door vertragingen, lockdowns, leveringsproblemen en tekorten bij leveranciers.

Drie keer meer vullen

Brouwerij De Halve Maan kreeg begin 2019 een omgevingsvergunning voor de bouw. De plannen omvatten nieuwe afvullijnen die drie keer zo groot zijn als de oude lijn. De nieuwe bottelarij kan 24.000 flessen afvullen per uur, de vatenlijn tot 180 vaten per uur.

Daarnaast werden ook extra tanks, filtratie, magazijnen, warme kamers en logistieke overslag bijgebouwd, afgestemd op de extra capaciteit. Het gaat om een totale investering van 25 miljoen euro.