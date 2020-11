Brouwer Luc Vanhonsebrouck (89) overleden

In Ardooie is Luc Vanhonsebrouck overleden, de man die van midden de jaren '50 tot in 2009 het roer in handen had bij de Ingelmunsterse brouwerij Vanhonsebrouck. De founding father van het Kasteelbier, die van Ingelmunster de Brigandgemeente maakte. Vanhonsebrouck werd er 89.

In 1953 ging Luc Vanhonsebrouck, in navolging van z'n vader Paul, voor brouwer studeren in Duitsland. Even later nam hij de brouwerij, die de Tweede Wereldoorlog was doorgekomen, in handen. Hij besliste al snel om met een speciaalbier op de markt te komen en keek daarvoor richting de Gueuze, die toen enkel in de Zennevallei werd gebrouwen. In 1958 zag zo de Sint-Louis Gueuze het licht, die ook vele jaren op de truitjes van Club Brugge zou prijken als shirtmerk. Anderlecht speelde in die tijd met Bellevue op de shirts, wat voor een 'gueuzeoorlog' zorgde. De verkoop van het bier vaarde er wel bij.

In 1980 besliste Vanhonsebrouck, met de opkomst van de speciaalbieren, een nieuw merk op de markt te brengen: Brigand. Het bier zat vrij meteen in de lift. De gemeente Ingelmunster pikte hier op in, met de komst van een Brigandstoet. De familie Vanhonsebrouck kocht het kasteel van Ingelmunster en stelde dat ook open voor het publiek. Het oud bruin bier van de brouwerij was intussen al lange tijd omgedoopt tot Bacchus. Tot 2009 bleef Vanhonsebrouck de leiding houden over de brouwerij. Daarna gaf hij de fakkel over aan z'n zoon Xavier.