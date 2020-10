Op het Europees Kampioenschap roeien in het Poolse Poznan is Niels Van Zandweghe uit Brugge, samen met Oost-Vlaming Tim Brys derde geworden in de lichte dubbeltwee.

Na een spannende strijd pakte Italië de Europese titel voor Duitsland en België. Ook vorig jaar pakten Van Zandweghe en Brys al een bronzen medaille op het EK.

Vyvey zesde

Eerder op de dag haalde een andere Bruggeling, Tibo Vyvey een knappe zesde plaats in de A-finale van de skiff. Voor Vyvey was het z'n eerste EK bij de senioren. Bij de beloften werd Vyvey al Europees Kampioen in Duitsland, in de lichte dubbeltwee met Marlon Colpaert.

Later meer