Bromfietser zwaar gewond na aanrijding

Een zestiger uit De Panne op een lichte motorfiets is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in de Kromfortstraat in Adinkerke.

De man werd door een voertuig met Franse nummerplaat dat rechts afsloeg richting oprit E40 naar Frankrijk, aangereden en kwam zwaar ten val. De brandweer van Veurne snelde ter plaatste, net als de MUG en ziekenwagen. De gewonde man werd door de MUG-arts gestabiliseerd vooraleer hij naar het ziekenhuis in Veurne kon worden vervoerd. De bromfietser zou ondertussen overgebracht zijn naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De rotonde in de richting van de opritten richting de E40 naar het binnenland en Frankrijk werden door de politie Westkust een tijdlang afgesloten. Het verkeer dat uit De Panne en van Plopsaland kwam en dat richting Jabbeke wilde rijden, kon via Veurne de autoweg opnieuw bereiken.