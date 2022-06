Bromfietser sterft bij ongeval in Alveringem

In Alveringem is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een bromfietser kwam om het leven.

Het ongeval gebeurde op de Hoogstadestraat (N8 Ieper-Veurne).

Een auto reed vanuit de Burgmolenstraat de N8 op. Het kwam tot een botsing met een bromfietser die uit de richting van Hoogstade kwam. Die reed in de flank van de wagen en overleefde de klap niet.

Gitzwart weekend in verkeer: 3 doden

Dit is het derde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit weekend op de West-Vlaamse wegen. In Roeselare is in de nacht van vrijdag op zaterdag een jonge vrouw (23) overleden op haar fiets nadat ze is aangereden door een auto.

En in Eernegem kwam zondagvoormiddag een motorrijder (57) om het leven.