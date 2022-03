Vrijdagavond even voor 21 uur gebeurde op de Kustlaan in Zeebrugge een dodelijk ongeval. Een man met bromfiets kwam ten val op de tramsporen en is overleden.

De man uit Knokke-Heist kwam ter hoogte van de werken op de tramsporen terecht waar hij ten val is gekomen. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Uit zijn vaststellingen bleek dat er geen derden bij het ongeval betrokken waren.

Door de werken aan de tramsporen is de verkeerssituatie aangepast en is ze in sommige gevallen niet altijd en overal even duidelijk. Door het ongeval was er geen tramverkeer meer mogelijk.