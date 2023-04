Bromfietser die slagbomen negeert, gevat

Na intens speurwerk kon de politie de eigenaar en ook de bestuurder van de bromfiets identificeren. Het voertuig komt van een bedrijf uit Roeselare dat maaltijden bedeelt. De bromfiets was niet ingeschreven en was niet verzekerd.

De bestuurder van de bromfiets is een 20-jarige man uit Ledegem die na verhoor alles bekende. Hij had naar eigen zeggen oortjes in en had de bel van de overweg niet gehoord. Hij had ook niet gezien dat de verkeerslichten op rood stonden en dat de slagbomen gesloten waren.

Uit onderzoek van Infrabel bleek dat de trein wel degelijk in aanrijding was gekomen met de bromfiets. De aangetroffen bromfiets vertoonde schade op de plaats waar de trein de bromfiets had geraakt.

De man van 20 jaar uit Ledegem zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. Er wacht hem wellicht een forse boete.

