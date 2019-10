Vanmorgen is een 19-jarige bromfietser uit Wevelgem zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een wagen, in de buurt van Kortrijk Xpo.

De botsing gebeurde volgens de politie toen de wagen de parking van Kortrijk Xpo wou opdraaien. De bromfietser is niet in levensgevaar, maar is wel zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.