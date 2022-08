Brokstuk van Sint-Maartenskerk valt naar beneden

In Kortrijk is gisterennamiddag een groot stuk van de versiering van de Sint-Maartsenskerk naar beneden gekomen. Gelukkig was er op dat moment geen passage.

Rond vijf uur gisterenmiddag kwam een groot brokstuk van de Sint-Maartenskerk in hartje Kortrijk los. Een jaar geleden viel al eens een klein deeltje naar beneden, de Kerkfabriek deed toen het nodige. De stad, Onroerend erfgoed, de Kerkfabriek en Monumentenwacht zitten nog deze week samen om te kijken welke ingrepen nu moeten gebeuren.

"We hebben heel veel geluk gehad, als je weet dat er volgende week bijvoorbeeld een bijeenkomst is in de kerk naar aanleiding van de Bevrijdingsfeesten van de stad. Het had dus veel erger gekund", weet Philippe De Coene, schepen van onroerend erfgoed in Kortrijk.