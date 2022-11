De broers Marchand uit Oostende moeten binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Ze zouden meer dan honderd miljoen euro hebben witgewassen. Het gaat om twee broers, de derde is intussen overleden.

De drie Marchand-broers werden in 2019 opgepakt. Ze zouden in opdracht van Engelse en Ierse criminelen 113 miljoen euro hebben witgewassen. Geld dat ze vermoedelijk verdienden met de illegale verkoop van sigaretten. Eerder werden bijna 30.000 in beslag genomen flessen cava van het merk van de Marchands openbaar verkocht.