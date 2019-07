Brochures tonen toegankelijkheid horecazaken

De provincie West-Vlaanderen en Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, hebben twee toegankelijkheidsbrochures grondig aangepakt en vernieuwd. Daarmee willen ze in West-Vlaanderen de toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn of een beperking hebben, verbeteren.

Het gaat om de brochures 'Aangepast sanitair' en 'Beter toegankelijke restaurants en cafés aan de Kust'.

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen onderzocht Inter de toegankelijkheid van horeca aan de kust. Daarnaast onderzochten ze ook het aangepast sanitair in alle West-Vlaamse gemeenten.

Het expertisecentrum bundelde deze informatie in twee handige brochures. Daarin vinden mensen een overzicht van een 100-tal beter toegankelijke restaurants en cafés aan de kust. Voorts is een overzicht van aangepast sanitair aan de kust, in de Westhoek en in Brugge, Kortrijk en Roeselare te vinden. Hierin zijn belangrijke meetgegevens en hun toegankelijkheidsscore opgenomen, samen met een detailfoto van het aangepast sanitair.

De brochures zijn gratis beschikbaar bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en de toeristische infokantoren van de betrokken gemeenten. De brochures kunnen ook digitaal geraadpleegd en gedownload worden.