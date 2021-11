Britten laten het massaal afweten op wapenstilstand

Normaal zijn dat er 6.000 á 7.000. Maar corona dwarsboomde de herdenkingsplechtigheden. De horeca is misnoegd omdat de communicatie voor de Britten via onze overheidsdiensten te laat online kwam te staan. Sinds 1 november zijn de coronaregels immers versoepeld.

"Gevoel van frustratie en ontgoocheling"

In de hotels bezetten de Britten nu zowat 15% van de kamers. Normaal is dat meer dan de helft. In het Ieperse Albionhotel bijvoorbeeld zijn zes van de 32 kamers door Britten bezet. Ze maakten dit nog nooit mee, vorig jaar niet meegerekend, want toen was er geen uitgebreid programma op 11 november. De uitbater van het hotel, bekijkt de situatie met lede ogen: "Het algemene gevoel vooral vanuit de hotelsector is toch een beetje frustratie en ontgoocheling. Vooral de communicatie vanuit de overheid naar ons toe en naar de Britten toe loopt spaak. Het is heel belangrijk dat de Britten en de mensen die uit het buitenland komen de juiste info hebben. Dat moet moet kenbaar gemaakt worden op de sites en dat ontbreekt."

"Rekenen op 2000 toeschouwers"

De stad Ieper rekent donderdag op zo'n 2000 toeschouwers, normaal zijn dat er zo'n 7000, waarvan twee derde Britten. Het publiek dat buiten de evenementenzone, bij de Menenpoort, staat moet in principe geen mondmasker op. Peter Slosse (toerisme Ieper): "Ze zijn niet verplicht, maar wij raden de mensen toch wel aan om een mondmasker te dragen. Dat wordt nu al gecommuniceerd. dat zal ook op het grote scherm gecommuniceerd worden. Wij vragen de mensen ook dat als ze dicht bij de evenementenzone staan of als ze dicht bij elkaar staan om dan toch het mondmasker te dragen."

In de evenementenzone, bij de Menenpoort en op de brug over het vestingwater, is een covid-safe ticket nodig. En het mag dan allemaal wat ingewikkeld zijn. Ieper is toch opgelucht dat dit terug kan.

Dit jaar wordt Wapenstilstand op de traditionele manier herdacht, met genodigden en toeschouwers, en met toepassing van de veiligheidsmaatregelen die gelden voor evenementen. Wat betekent dat deelnemers en aanwezigen van de Speciale Last Post op 11 november 2021 om 11 uur enkel toegang krijgen tot de Menenpoort en de brug over het vestingwater na controle van hun Covid Safe Ticket en hun eID.