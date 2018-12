Britse vlogster zet Brugge in de spotlight

Youtube-ster Zoe Sugg heeft de stad Brugge mooie reclame bezorgd. De Britse zakte naar ons land af en maakte in Brugge drie video’s over haar bezoek aan de stad. De filmpjes werden ondertussen al bijna 1,5 miljoen keer bekeken.

Sugg, die vooral onder haar pseudoniem Zoella vlogs post, is razend populair. De Britse heeft bijna vijf miljoen volgers op Youtube en meer dan tien miljoen op Instagram. In haar vlogs heeft ze het voornamelijk over mode en lifestyle, en af en toe maakt ze een uitstapje naar het buitenland. Dit keer stond Brugge dus centraal in haar drie recentste vlogs.

Kerstmarkt

In de filmpjes zien we onder meer hoe Sugg de stad verkent en brengt ze ook een bezoekje aan de Brugse kerstmarkt. Ze laat zich maar wat graag onderdompelen in de gezellige kerstsfeer en proeft met hartenlust van Belgische klassiekers als wafels, chocolade en bier. In de vlogs steekt ze haar liefde voor de stad niet onder stoelen of banken en gooit ze dan ook met superlatieven als ‘I bloody love Bruges, it’s amazing’.

Toeristen aantrekken

Voor de stad Brugge is de reclame van onschatbare waarde. De toeristische sector zet tegenwoordig meer en meer in op sociale media, en ook Brugge volgt de trend om toeristen naar de stad te lokken. Vorig jaar lieten ze zelf al een vlogger los op de kerstmarkt en deze zomer zette een freerunner de mooiste plekjes van de stad in de spotlights. Uit de commentaren op Sugg’s vlogs blijkt alvast dat heel wat kijkers Brugge op hun ‘to-dolijstje’ gezet hebben.

