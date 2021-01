Britse variant breekt uit in Houthulst

De erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus is uitgebroken in woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem, bij Houthulst. 63 bewoners zijn er besmet. "Het virus is overal in de gemeente," zegt burgemeester Joris Hindryckx. Hij maakt zich grote zorgen.

Bevestiging via UZ Gent

Zondagmorgen kwam de bevestiging binnen na onderzoek in het labo van het UZ Gent via Prof. Bruno Verhasselt : Het gaat wel degelijk om de besmettelijke Britse variant, en dat bij alle geteste stalen. 63 van de 95 rusthuisbewoners hebben de besmetting opgelopen. Zeven van hen liggen in het ziekenhuis. Drie mensen zijn intussen overleden. Ook in de assistentiewoningen zijn er 9 van de 28 mensen besmet, waarvan twee opgenomen zijn in het ziekenhuis. Bij de personeelsleden lopen de besmettingen op naar 38 van de 90 werknemers. "Voor onze werking zal er niet veel veranderen," zegt Jurgen Duyck, de directeur van het WZC. "Maar het was wel schrikken toen we deze morgen de bevestiging kregen".

De vrees was er al even, dat de uitbraak in het woonzorgcentrum De Groene Verte kon te maken hebben met de Britse variant van het coronavirus. Het aantal besmettingen steeg er de voorbije week aan een razendsnel tempo. Het woonzorgcentrum wilde aan de vaccinaties beginnen, maar moest die uitstellen. De Britse variant staat er om bekend dat hij veel besmettelijker is (50% meer), maar daarom niet dodelijker. Het goede nieuws is dan ook dat deze variant de mensen niet zieker maakt en ook niet meer ziekenhuisopnames en overlijdens veroorzaakt. (Lees verder onder de foto)

Verenigingsleven stil, defensie gevraagd

Een directe aanwijzing hoe de Britse variant binnen raakte in het woonzorgcentrum, is er niet.

Donderdag al besloot burgemeester Hindryckx (CD&V) om het verenigingsleven in zijn gemeente volledig aan banden te leggen. Hij vroeg ook aan defensie om hulp. Alle papieren daarvoor zijn ingevuld, begin volgende week zouden er vier tot vijf medewerkers van Defensie het zwaar getroffen woonzorgcentrum kunnen bijstaan.Scholen, kinderopvang en medische diensten zoals Kind & Gezin bleven wel nog open.