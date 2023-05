Britse toeristen volgen kroning Charles ook in Poperinge

Ook in West-Vlaanderen werd de kroning van Koning Charles van dichtbij gevolgd. Britten die hier verblijven of werken, konden in het Poperingse Talbot House de volledige plechtigheid volgen.

In een zaal boven het museum van het Talbot House zitten zo'n 40-tal kijklustigen aan een lange tafel om de Corronation ofwel de kroning van Koning Charles te zien.

Talbot House

Het Talbot House is een museum in Poperinge dat het dagelijkse leven achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog schetst. Poperinge was het zenuwcentrum van het Britse leger tijdens de oorlog. De banden tussen Talbot House en de Windsors dateren al van 1915. Lt. Gilbert Talbot was boezemvriend van de Prince of Wales. Padre Tubby schopte het tot Aalmoezenier van King George VI & the Queen Mother. Ook vandaag is Padre Canon Paul Wright opnieuw Chaplain to the King.

In Poperinge begon de kroning vanmorgen om 10u met een voorstelling van de historische links tussen Talbot House en de Britse koninklijke familie. De kroning werd ondertussen live uitgezonden.