Britse toeristen kunnen weer iets vlotter naar Ieper

En dat is voor de toeristische sector in Ieper een stap in de goeie richting, maar nog onvoldoende om het toerisme opnieuw op gang te krijgen.

Uitbaters hadden gisteren nog actie gevoerd omdat al anderhalf jaar geen Britse toeristen meer naar de Westhoek komen. Vooral omdat het veel tijd en energie vroeg om met alle coronamaatregelen in orde te zijn. Zo moesten ze bij aankomst hier een coronatest afleggen en in quarantaine tot ze negatief bleken. Vanaf nu kunnen ze de test ook in hun thuisland afleggen.

