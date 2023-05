In Vlamertinge, in de Vlamertingestraat, is bij een motortocht een man om het leven gekomen. Een motard begon te slippen en kwam ten val, waarna een andere motard ook slipte. De eerste man (een Britse onderdaan) is daarbij om het leven gekomen. Twee anderen liepen lichte verwondingen op. De weg werd een tijd lang afgesloten.