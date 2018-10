Britse mensensmokkelaar overgeleverd en aangehouden

De Britse politie kwam hem op het spoor nadat een Britse man en vrouw in de zomer van 2016 tegen de lamp liepen bij een grenscontrole in Zeebrugge. In hun caravan werden toen zes vluchtelingen aangetroffen in het douchecompartiment, in een kast en onder de matras van het bed. Zij verbleven een tijdje in voorhechtenis, maar het gerecht vermoedde dat ze in opdracht handelden van een mensensmokkelaar. Dankzij de samenwerking met de Britse politie werd hij eind mei in Liverpool gearresteerd.

Britse samenwerking

"We hadden dat dossier perfect kunnen afbakenen en de twee verdachten voor de rechtbank kunnen laten verschijnen", zegt procureur Frank Demeester. "Omdat de samenwerking met de Britse autoriteiten de afgelopen tijd intenser geworden is, heeft de onderzoeksrechter beslist om verder te investeren en de link naar Groot-Brittannië uit te werken om ook een kompaan die zich nog in Groot-Brittannië bevond in het strafonderzoek te betrekken. Het is niet omdat medeverdachten of opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk blijven, dat zij buiten schot blijven. Met tussenkomst van de National Crime Agency en de Merseyside Police kon de verdachte gevat worden, en zal hij zich moeten verantwoorden voor de Belgische correctionele rechtbank."