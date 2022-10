Britse korporaal krijgt na 100 jaar naam op zijn graf dankzij Michiel Vanmarcke

Vijf jaar lang heeft de twintiger onderzoek gevoerd. Michiel was al als kleine jongen gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om de 27-jarige korporaal Herbert Pearce van het Worcestershire Regiment, die hier stierf hier in 1918.

Michiel Vanmarcke : "Als je kijkt naar de begraafplaatsdocumenten van de CWGC kwam ik te weten dat de onbekende korporaal in Stasegem sneuvelde. Dat betekende dat de korporaal in oktober 1918 sneuvelde tijdens de bevrijding van Harelbeke-Stasegem. Als je dan kijkt naar het aantal vermisten van dat regiment, rond die periode, kom je maar aan drie à vier vermisten uit. Maar het was een korporaal, en er was nog maar 1 korporaal vermist van dat regiment in de slag om Harelbeke. Dus moest de onbekende korporaal wel degelijk Herbert Pearce zijn."

Met dank aan de digitalisering

Het lijkt een fluitje van een cent, maar Michiel - amper 21 - heeft vijf jaar nodig gehad om het mysterie te ontrafelen. Met dank aan de digitalisering. "Vroeger moest je voor dergelijk dossier naar een archief in Engeland om te weten hoe men wist dat het een onbekende korporaal was. Dan moest je naar een ander archief in een andere stad om te weten waar het regiment aanwezig was, dan moest je nog naar een ander archief. Nu met de digitalisering staan alle documenten online en kan je met enkele klikken verschillende zaken afleiden."

Het is niet de eerste keer dat Michiel een vermiste soldaat kan linken aan een naam, maar het blijft hem een speciaal gevoel geven. "Die soldaat is gesneuveld voor zijn land en ook voor ons land. Het is belangrijk dat elke soldaat die gesneuveld is, ook een naam op zijn graf krijgt."