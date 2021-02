Britse helm uit 1917 gevonden

Tijdens de rioleringswerken in de Albert I laan in Nieuwpoort is een Britse helm uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Stadsgids Kries Priem schenkt deze vondst nu aan het archief van de stad.

Tijdens de rioleringswerken in de Albert I laan vonden enkele arbeiders een Britse helm uit de Eerste Wereldoorlog. Nietsvermoedend werd deze op de vensterbak van meubelzaak Deplanter gelegd. Uiteindelijk kwam de helm terecht bij stadsgids Kris Priem.

Historicus Patrick Vanleene bepaalde de herkomst van de helm. Het gaat om een Brodie Mark I uit 1916 of 1917. “Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een model uit 1917, maar het kan ook zijn dat deze helm een verfijnder model was van de Brodiehelm uit begin 1916. Deze verfijning komt tot uiting in de dubbele rand. De randen van oudere modellen waren immers scherper en konden iemand verwonden. Bij deze helm is dit niet het geval want er werd een dubbele voering aangebracht voor het comfort. Ook was de kleur matter dan bij de oudere helmen.”

Operatie Strandfest

Bijzonder is de locatie waar de helm gevonden werd. In die buurt lag namelijk een brug over de IJzer die de Britten gebruikten om naar de loopgraven aan de overkant te gaan. De frontlijn van de Duitsers lag in de duinen van Lombardsijde. Over de soldaat achter de helm is niets geweten. De beschadigingen aan het voorwerp doen wel vermoeden dat het de Britse militair niet goed vergaan is. Er wordt gedacht dat de soldaat het slachtoffer geworden is van Operatie Strandfest. Op 10 juli 1917 vond die operatie plaats. Met deze verrassingsaanval namen de Duitsers de Britse linies op de noordoostelijke oever van de IJzer onder vuur. Hiermee wilde de Duitse legerleiding een nakende Britse opmars tegenhouden. De artilleriegevechten hielden aan tot september 1917 en zorgden voor de complete vernietiging van Nieuwpoort en zijn ommeland. Soldaten uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Rhodesië en Zimbabwe streden mee.