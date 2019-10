Britse bestelwagen sloopt dertig meter vangrail op de E40 in Adinkerke

Donderdagmorgen verloor een bestuurder uit Litouwen die in Engeland woont de controle over zijn bestelwagen op de E40 ter hoogte van de afrit van Adinkerke.

De bestelwagen die richting Frankrijk reed, botste op enkele verkeersborden en sloopte een dertigtal meter vangrail alvorens op zijn flank in de diepe berm terecht te komen. De bestuurder zou in slaap gevallen zijn en raakte als bij wonder niet gewond door de buiteling. In de bestelwagen zaten allerlei voedingsproducten. De brandweer kwam de brokstukken opruimen en de takeldienst plaatste een eind van het ongeval een signalisatiewagen. Pas nadat de bestelwagen was rechtgetrokken kon hij getakeld worden. Er was beperkte hinder ter hoogte van de afrit.