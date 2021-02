Brigitte Himpens verlaat per direct de politiek

Na een 20-jarige loopbaan in de Zedelgemse politiek, waarvan twaalf jaar als als voorzitter van de gemeenteraad, neemt Brigitte Himpens afscheid als gemeenteraadslid in Zedelgem. CD&V Zedelgem vindt het nieuws verrassend. Ze wensen haar wel uitdrukkelijk te bedanken voor haar ijverige inzet voor de Zedelgemse burger. De 60-jarige Himpens wil een nieuwe weg inslaan in haar beroepsloopbaan. Haar nieuwe job is niet combineerbaar met haar politieke rol. Himpens is een verlies voor CD&V Zedelgem, ze was altijd recht door zee en het belang van de Zedelgemse burgers stonden altijd voorop.