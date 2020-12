Brieven werpen nieuw licht over Oostendse kapersnesten

Oostende en Duinkerke waren in de 17de eeuw te duchten internationale kapersnesten. Vier Oostendse auteurs hebben na jaren studie daarover nu hun boek klaar. Het werpt een nieuw licht op wat gewone zeemannen en volksvrouwen destijds meemaakten.

Brieven nooit aangekomen

Het viertal dook in nooit aangekomen brieven van Oostendse zeelui. Dat eindigt spectaculair in de torens van La Rochelle in Frankrijk. Daar ontsnapten 58 Oostendse zeemannen uit de gevangenis. Het is dan 1664, en een tijdperk van kapers. "Als we zeggen dat piraterij het tweede oudste beroep ter wereld is, dan zien we dat kapers bij ons maar verschijnen van de 15de en 16de eeuw en alleen in oorlogstijd. En dat is het grote verschil met piraterij of zeeroverij", zegt mede-auteur Marc Loy.

Kapers hadden grote snelle schepen en een soort vrijbrief om vijandelijke vloten of schepen te enteren, leeg te roven of te vernielen. Het boek omschrijft een ruwe tijd vol stoere zeevaarders. Het kon er wel eens hard aan toegaan.