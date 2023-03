Brief met onbekend poeder gevonden in politierechtbank Kortrijk

Op de Kortrijkse rechtbank zat er bij de post deze ochtend een brief met een verdacht poeder. De Civiele Bescherming kwam de brief ophalen voor stalenonderzoek.

Vier personeelsleden kwamen in aanraking met de brief en mogelijks met het witte poeder. Zij moesten in quarantaine.

In de omslag zat ook nog een krantenartikel over een strafzaak uit de correctionele rechtbank, met daarop geschreven 'De grote criminelen zitten in de rechtbanken'.

Giftig?

Een team van de Civiele Bescherming, afdeling CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen, red.), zakte af naar Kortrijk om een staal te nemen van het poeder.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de brief kalkpoeder bevat. Op het eerste gezicht onschuldig, toch kan de substantie gemengd zijn met iets giftigs.