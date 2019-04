Brexitfonds in West-Vlaanderen

"Het nieuwe uitstel van woensdag zorgt alleen voor meer onzekerheid bij bedrijven. We willen niet wachten tot de bijl definitief valt", klinkt het.

Bedrijfsleiders uit de meest getroffen sectoren kwamen donderdag samen met andere stakeholders om een brexitactieplan te bespreken. Volgens de POM zullen sectoren zoals de voedingsnijverheid, kunststoffen, rubber en textiel de meeste schade ondervinden door de brexit.

"We stellen nu al vast dat de ondernemingen op de rem staan door de onzekerheid. Investeringen en aanwervingen worden vandaag al uitgesteld", weet POM-voorzitter Jean de Bethune. "Het gaan om meer dan 11.000 jobs die onmiddellijk worden bedreigd in West-Vlaanderen."

Impact niet te overzien

Daarom heeft het brexitplatform van de POM besloten om een West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie (WVFR²) van 80 miljoen euro op te richten. "De ² in de naam is een knipoog naar het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (afgekort SALK)", legt de Bethune uit. Met dat plan engageerde de Vlaamse regering zich om acties te ondernemen om de economische impact van de sluiting van Ford Genk op de vangen. "Want ook de impact van een Brexit is vandaag niet te overzien", meent Paul Snauwaert, hoofd productontwikkeling bij Case New Holland.

Het geld zal gebruikt worden voor een aantal strategische doelstellingen, waaronder extra opleiding voor werknemers in functie van technologische evoluties, de uitbouw van onderzoeksfaciliteiten op het vlak van blauwe energie, voeding, circulaire kunststoffen en textiel. Het fonds moet ook bijdragen tot een "UK Activityplan" om nieuwe toeleveranciers te zoeken en een douanehelpdesk op te richten. Die laatste moet helpen om de haven van Zeebrugge "brexitproof" te maken.