Brexit: "Vooral kleine bedrijven niet klaar"

Zonder veel drukte bereidt Zeebrugge zich al maanden voor op de brexit. Wekelijks verbindt een zeventigtal lijndiensten de kusthaven met verschillende regio’s in het Verenigd koninkrijk. En Zeebrugge wil een belangrijke schakel blijven. APZI, de vereniging van havenbedrijven, speelt daar op in met de uitbouw van het digitaal dataplatform RX SEAPORT.

"Systemen als e-gate en e-balie: dat wil zeggen documenten die elektronisch worden doorgestuurd naar de douane hier en in de UK. Dat hebben we allemaal klaar gemaakt om klaar te zijn tegen de uitstap van de UK," zegt Marc Adriansens van Apzi.

Vooral kleine bedrijven niet voorbereid

Meer paperassen: met de brexit wordt het allemaal een stuk complexer. In plaats van open grenzen komen er meer controles op de in- en uitvoer en of alles wel volgens de regels gebeurt. Van de kleinere bedrijven zou één op de vijf bedrijven nog niet goed op de hoogte zijn van wat het brexitscenario inhoudt.

"Op 22 januari is er al een eerste sessie in Zeebrugge om onze bedrijven te informeren want er is veel onduidelijkheid nog omtrent douane en het vlak van voedselveiligheid. We roepen de overheid op om te investeren in voldoende personeel. Dat zijn zaken die zeker moeten aangepakt worden," zegt Dieter Coussee van Voka West-Vlaanderen.

Haven Zeebrugge betreurt onzekerheid

De Haven van Zeebrugge betreurt dat de onzekerheid rond de Brexit opnieuw verlengd wordt, maar meent dat ze klaar is. Dat heeft gedelegeerd bestuurder Joachim Coens gezegd in een reactie op de "no" maandag in het Britse parlement.

"Uiteraard volgen we het nauwgezet op. Eén ding is na gisteren duidelijk, op korte termijn zal er geen nieuw akkoord uit de bus komen", aldus Coens. "Dat maakt dat de onzekerheid verlengd wordt. Het is dus afwachten. Met een deal hadden we een zachte overgang van twee jaar, als we effectief naar een no-deal-scenario gaan dan is het op 1 april chaos. Hopelijk komt er alsnog iets uit de bus."

Opportuniteiten

Coens meent wel dat de bedrijven stilaan klaar zijn voor de Brexit. Zo werkt de haven aan een digitaal platform om goederen vanuit het binnenland vlot naar Groot-Brittannië te krijgen. "We zien ook opportuniteiten. Zeebrugge werkt voor een groot deel met niet-begeleide vracht, terwijl in bijvoorbeeld Calais een opstopping dreigt omdat alle chauffeurs door de douane zullen moeten." Toch dreigt ook in Zeebrugge een opstopping te ontstaan. De haven is bezig met onder meer Agentschap Wegen en Verkeer om te zien hoe ze het verkeer beter kunnen scheiden en zal ook werk maken van een parking waar vrachtwagens kunnen wachten. De Britse markt is ontzettend belangrijk voor Zeebrugge. Zowat de helft van de trafiek gebeurt met Groot-Brittannië.