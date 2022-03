Brexit veerkrachtsubsidie slaat aan, meeste aanvragen in West-Vlaanderen

Het aantal aanvragen voor de Brexit veerkrachtsubsidie is eind 2021 ferm gestegen. In totaal werden 54 aanvragen ingediend waarvan 24 goedgekeurd, voor een totaal van 830.000 euro. Dat zegt minister Crevits als antwoord op Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

“Dankzij deze maatregel voegt de Vlaamse Regering daad bij woord: we laten onze ondernemers niet vallen en ondersteunen hen maximaal in het post-Brexit-tijdperk”, zegt De Vreese. “De Brexit plaatste onze bedrijven immers voor grote uitdagingen, in het bijzonder in West-Vlaanderen.”

Trage start

De Vlaamse Regering lanceerde in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op 1 februari 2021 de Brexit veerkrachtsubsidie. De Brexit plaatste bedrijven voor grote uitdagingen. Met die maatregel wil de Vlaamse Regering hen helpen hun strategische plannen te hervormen en te heroriënteren. Daardoor kunnen kmo’s een beroep doen op maximaal 50.000 euro per dossier en krijgen ze begeleiding van een medewerker van het Enterprise Europe Network van VLAIO & FIT.

De regering voorzag 14 miljoen euro voor deze maatregel. Het systeem kende een valse start, omdat de oorspronkelijke aanvraagverplichtingen een te grote drempel vormde voor ondernemingen, maar werd intussen bijgestuurd en versoepeld. Sinds 15 oktober 2021 kunnen ondernemingen een aanvraag indienen voor de subsidie met uitsluitend eigen kosten, zonder verplicht een beroep te doen op een externe dienstverlener.

Aanvragen in stijgende lijn

De versoepeling lijkt te helpen. Het gemiddelde aantal aanvragen schommelde vóór de versoepeling rond de drie à vier per maand, in november en december waren dat er respectievelijk tien en veertien. Het gemiddelde steunbedrag lag rond de 34.000 euro.

Van de 54 dossiers werden er al 24 goedgekeurd, tien onontvankelijk verklaard, drie ingetrokken en er zijn nog zeventien aanvragen in behandeling. Vooral bedrijven actief in de handels (20), textiel (7) en voedingssector (5) hebben een aanvraag ingediend.

Met zestien aanvragen is West-Vlaanderen koploper. Daarvan werden acht dossiers goedgekeurd (goed voor 302.205,00 euro).

Brexit Helpdesk

“Ondertussen draait de Brexit Helpdesk ook op volle toeren”, vervolgt De Vreese. “De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijven, ondernemers en exporteurs die met vragen zitten over de Brexit.” In 2021 kreeg de helpdesk in totaal 608 vragen (via telefoon en e-mail), dat zijn er een pak meer dan de 232 in 2020.

De meeste vragen gingen over douane- en invoerformaliteiten, negen procent van de vragen ging over de Brexit veerkrachtsubsidie. Er zijn geen duidelijke sectortendensen op te merken, het grootste deel van de vragen kwam uit de voedings- en drankindustrie (14,4%). Een vierde van de vragen kwam uit West-Vlaanderen.

"Bedrijven vrezen dat de echte impact van de Brexit pas in de loop van 2022 duidelijk zal worden. Want ook in 2022 worden er nieuwe invoerformaliteiten ingevoerd door de Brexit”, besluit De Vreese.