Brexit of niet: transmigranten blijven oversteek proberen

De cijfers voor de eerste drie maanden van het jaar laten een lichte stijging zijn tegenover de vorige twee jaren. Transmigranten verleggen massaal hun werkterrein en werkmethode. Inklimming in vrachtwagens lukt steeds minder en dus wagen steeds meer mensen zonder papieren de oversteek in een klein bootje. En dat gebeurt nu al massaal in Noord-Frankrijk, in de havens en aan de kust.

Oversteekproblemen blijven bestaan

In 2019 heeft de politie ruim 4.700 transmigranten onderschept, in 2020 meer dan 4.400 en in de eerste drie maanden zo’n 1300. De aantallen blijven dus rond die kaap van 5000 per jaar draaien. Maar cijfers zeggen niet alles zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Er zijn de voorgaande jaren minder controles geweest omwille van andere prioriteiten, bij manier van spreken zoals COVID-19, maar dus ik zie daar echt geen fundamenteel verschil in. De afstand naar het VK is bij ons wat groter, maar ik denk dat we constant moeten blijven monitoren. De problematiek is niet weg".