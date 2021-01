Brexit: 'Nadelen, maar ook nieuwe mogelijkheden'

Nog geen twee weken na het ingaan van de brexit kijken bedrijven uit naar wat nu echt de gevolgen zijn. December was erg spannend omdat een akkoord op zich liet wachten en vooral door overbelasting in Calais.

Volgens groenten- en fruitgroothandel Vergro uit Meulebeke loopt het voorlopig goed. Er zijn nadelen maar ook nieuwe mogelijkheden.

Lastig 2020

Vergro is een groot familiebedrijf, dat al 50 jaar bestaat. 25 procent van hun export gaat naar Engeland. Vorige maand was een lastig einde van een complex jaar. Dominiek Noppe: 'Het grote probleem met Engeland was de file, de drukte en de wachttijden. Deels door de coronatest die moest afgenomen worden, maar ook door de vele bedrijven die massaal goederen wilden overbrengen uit vrees voor een harde brexit.'

Papierwerk

Maar uiteindelijk kwam er dan toch een akkoord, en dat betekent dat er een pak meer papierwerk is om verse producten snel in Engeland te krijgen. 'Voor ons is nu het grootste probleem dat we afhankelijk zijn van derden. Het FAVV moet ons een document en een nummer geven nadat de producten goedgekeurd zijn. We kunnen pas verder doen met de douane als we dat nummer hebben', aldus Noppe.

Nieuwe mogelijkheden

Maar er zijn ook mogelijkheden om export vanuit West-Vlaanderen, door de brexit, sterker te maken. Dominiek Noppe: 'We hebben een enorm voordeel met de Nederlanders. Dat zijn onze grootste concurrenten. Dezelfde rompslomp hebben zij ook. Nog iets moeilijker zelfs en zij geraken er niet meer op tijd. Als iedereen goed meewerkt en we kunnen onze klanten beleveren zoals vroeger dan kan dat zelfs een troef worden.' Het is dus van groot belang om de procedures van het bedrijf met het FAVV en de douane nog efficiënter te maken. Januari is traditioneel een rustige maand. Inschatten hoe 2021 dus echt wordt voor Vergro uit Meulebeke is nu nog moeilijk.