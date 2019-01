Textielgroep Beaulieu International Group is blij dat de zachte brexitdeal niet is goedgekeurd.

"De UK was nog niet genoeg voorbereid", zegt James Neuling, vice-president van Flooring Solutions. "Beste scenario is dat Groot-Brittannië in de Unie zou blijven".

Als het een harde brexit wordt, dan zal de textielsector dit zeker voelen. Net zoals de voedingssector is de Britse markt heel belangrijk voor de textielsector. Volgens een studie zouden zo'n 28.000 jobs in Vlaanderen verloren kunnen gaan.