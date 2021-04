The Brew Society uit Heule valt in de prijzen

Brouwerij The Brew Society uit Heule heeft voor het eerst aan een internationale bierwedstrijd deelgenomen en is meteen in de prijzen gevallen.

Op "The London Beer Competition LBC 2021” kreeg de brouwerij een gouden en twee zilveren medailles voor de bieren Martha Brown Eyes Dark 12%, Martha Guilty Pleasure Rouge en Martha Sexy Blond. Opvallend is dat ook het West-Vlaams rood bruin SOSAB XII meteen een gouden medaille kreeg. Dat bier wordt pas eind deze maand gelanceerd in de drankenhandel en is pas 12 maanden op foeders gerijpt.

